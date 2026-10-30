巴塞罗那在女足欧冠比赛中以8比0大胜丹麦球队HB Koge。波兰足球运动员埃娃·帕约尔攻入一球，将自己在本届赛事中的进球数增至4个，Interia Sport报道。

帕约尔接皮娜助攻破门

卫冕冠军在第12分钟打开局面：卡罗琳·格雷厄姆·汉森主罚点球命中，这粒点球是在VAR回看后因克劳迪娅·皮娜被犯规而判罚。帕约尔打进第二球。皮娜在中路接球后转身，将球向前传给波兰球员，后者单刀面对门将破门。

在与这家丹麦俱乐部交手前，帕约尔已在对阵Paris FC时打进两球，并在对阵罗马的比赛中攻入一球。巴塞罗那以战胜Paris FC和罗马队的成绩开启了本届欧冠征程。

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下半场六粒进球

中场休息后，这支加泰罗尼亚球队继续进球。埃斯梅·布鲁赫茨接悉尼·谢滕莱布的传中头球破门，随后帕特里·吉哈罗进球。克拉拉·塞拉霍尔迪在帕约尔脚下的球被解围后，于禁区外精准射门得分。

基卡·纳扎雷特与帕约尔配合后破门，克劳迪娅·皮娜则完成梅开二度。纳扎雷特助攻了她的第二个进球。第63分钟，祖赞娜·维特克代表HB Koge替补登场。

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