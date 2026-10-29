拜仁慕尼黑和阿贾克斯阿姆斯特丹将于2027年1月5日在肯尼亚内罗毕莱拉·奥廷加国际体育场的启用仪式上进行比赛。肯尼亚总统威廉·鲁托宣布了这一消息。这座可容纳6万名观众的场馆将成为举办足球和橄榄球比赛的多功能场地。

非洲国家杯前的比赛

据Nation Kenya报道，拜仁将即将举行的比赛称为国际足球节。俱乐部表示，该活动旨在提升外界对2027年非洲国家杯的关注度。肯尼亚将与乌干达和坦桑尼亚共同主办该赛事，比赛时间为6月19日至7月17日。

内罗毕的这座体育场将成为该赛事在肯尼亚的主场馆。其建设于2024年3月1日在Ngong Road沿线的Jamhuri Ground启动。据该媒体报道，建设耗资政府458.5亿肯尼亚先令。该场馆还将举办定于2027年1月23日至24日举行的世界七人制橄榄球第二级别赛事。

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两家俱乐部的交锋历史

拜仁曾六次夺得欧足联冠军联赛冠军，阿贾克斯则曾四次夺冠。在两队进行的10场正式比赛中，双方各取得3场胜利，另有4场比赛以平局告终。两队上一次交手是在2018年12月12日的欧冠小组赛，比赛以3:3结束。

两家俱乐部均在各自的社交媒体上确认了这场比赛。鲁托表示，这场比赛将在欧洲足球赛季中期举行，并将由企业合作伙伴赞助。

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