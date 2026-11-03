芝加哥熊队在周一晚间的NFL比赛中以34比17击败卫冕冠军西雅图海鹰队。德安德烈·斯威夫特完成三次短距离达阵，四分卫凯莱布·威廉姆斯则在比赛首次进攻中送出一次达阵传球，天空体育报道。

威廉姆斯的高效表现

威廉姆斯34次传球完成24次，推进247码并送出一次达阵传球。他没有出现失误，并被擒杀一次。在熊队持续17次进攻回合的开场进攻中，这名四分卫以一记1码传球找到卢瑟·伯登，将球送入达阵区。

上半场两次射门得分后，芝加哥在第三节凭借斯威夫特从1码处持球冲入达阵，以20比9领先。这名跑卫全场27次冲球推进69码。罗姆·奥敦泽是熊队接球码数最多的球员，完成4次接球，推进87码。

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西蒙斯在防守端的影响

杰弗里·西蒙斯上周由熊队从田纳西引进，交易筹码包括两个首轮选秀权，他在开场进攻中就完成一次擒杀。他还完成一次造成码数损失的擒抱、共6次擒抱，并破坏了一次传球。芝加哥的防守让西雅图推进252码，并且11次三档进攻仅成功1次。

西雅图在第四节初将分差缩小至20比17：德马库斯·劳伦斯迫使科尔斯顿·拉夫兰德掉球，随后萨姆·达诺德向库珀·卡普送出一记7码达阵传球，球队还完成了两分转换。不过，达诺德随后遭到拦截，让芝加哥组织起一次进攻，最终由斯威夫特完成个人第三次达阵。达诺德全场传出188码、两次达阵和一次拦截。

这场失利是海鹰队近四场比赛中的第三场败仗，也终结了他们在常规赛和季后赛中连续30场未以超过4分的差距输球的纪录。

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