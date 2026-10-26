在尼日利亚贝宁城，足球俱乐部Bendel Insurance在2026/27赛季第10轮比赛中以2比1击败尼日利亚超级联赛领头羊Rivers United。这场失利是来自哈科特港的球队本赛季首次失利，也终结了其九场不败纪录。

据Premium Times报道，主队在塞缪尔·奥格贝穆迪亚体育场于第48分钟由弗里曼·武奇尔韦率先破门。奇吉奥凯·姆巴奥马在第73分钟接肖拉·奥拉敦乔耶传球扳平比分，但乔纳森·詹姆斯在第89分钟打入制胜球。

失利后仍居榜首

Rivers United在10轮过后以17分、净胜球+10保住积分榜第一位。Rangers International和Nasarawa United同样各得17分，但净胜球分别为+5和+3，落后于领头羊。由于参加洲际赛事，Rangers International少赛两场。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Plateau United以15分位居第四。下一轮，Rivers United将于11月1日在哈科特港的阿迪基耶·阿米耶西马卡体育场主场迎战Rangers International。

本轮其他赛果

Ikorodu City凭借唐纳德·奥比亚朱卢的梅开二度，在两球落后的情况下以2比2战平Shooting Stars。Barau FC与Kwara United以1比1战平。Nasarawa United以1比0击败Enyimba，Niger Tornadoes以相同比分战胜Abia Warriors，Kun Khalifat FC以1比0力克Inter Lagos，而Wolves与Kano Pillars则互交白卷。

关注我们在