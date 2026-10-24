伯恩利在尼基·海恩执教14场比赛后，因赛季开局不佳将其解雇。BBC Sport报道。

海恩的最后一场比赛

这位比利时教练执教球队的最后一场比赛，是周六以1比4不敌林肯城。伯恩利一度以1比0领先，但主队扳平比分，并让对手遭遇本赛季开始以来的第六场失利。此结果过后，俱乐部在英冠联赛中排名第22位。

海恩于7月10日接任伯恩利，取代斯科特·帕克。帕克在4月底离开球队，当时距离俱乐部确认从英超降级仅过去几天。2024年，海恩率领布鲁日赢得比利时联赛冠军。伯恩利老板阿兰·佩斯聘请这名教练，是为了争取重返顶级联赛。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

球队糟糕的战绩

在首轮与西汉姆联战平后，伯恩利的成绩出现下滑。自一年多前在英超对阵利兹联以来，球队一直未能在主场赢得联赛比赛。本月早些时候，俱乐部以4比0大胜沃特福德，但随后与查尔顿战平，并输给狼队，且在这两场比赛中都率先取得进球。

输给林肯城意味着伯恩利在最近24场联赛比赛中仅取得一场胜利。在英冠开局的12场比赛中，球队丢了25球，这是该级别联赛中最差的纪录。

关注我们在