兹比格涅夫·博涅克表示，他对将金球奖颁给拜仁慕尼黑和英格兰国家队前锋哈里·凯恩感到有些惊讶。同时，这位前足球运动员称，这名英格兰人在一定程度上配得上这项奖项。

据Interia Sport报道，博涅克指出，如今越来越难以确定谁应在投票中位列第一或第二。按他的说法，评估足球运动员的标准很广泛，而前锋更常获得金球奖，因为他们在进攻端踢球并取得进球。

支持凯恩的理由

博涅克肯定了拉明·亚马尔的天赋和基利安·姆巴佩的速度，但称凯恩是候选人中最具体的一个。他提到这名英格兰人随拜仁取得的成绩：赢得德国杯和国内联赛冠军。

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博涅克还提到了凯恩在世界杯上获得第三名。他认为，没有必要与多数人的决定争论，因此这项奖项很可能是实至名归地授予了这名英格兰前锋。

埃娃·帕约尔获得第二名

博涅克还单独评论了波兰女足球运动员埃娃·帕约尔在女子投票中获得第二名，阿莱克西娅·普特利亚斯在该投票中获胜。他没有称这一结果不公平，并强调帕约尔仍是世界顶尖球员之一。

博涅克高度评价了帕约尔的成长、机动性、压迫、雄心和坚持。他还回忆说，自己在西班牙世界杯后举行的1982年金球奖投票中获得第三名，而该奖项当时由意大利人保罗·罗西获得。

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