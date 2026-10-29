波兰摔跤选手维多利亚·霍卢伊在哈萨克斯坦阿斯塔纳举行的世界摔跤锦标赛上获得银牌。在72公斤级决赛中，这位29岁的运动员以3:4负于中国选手泽卢·李，Interia Sport报道。

晋级决赛之路

代表AKS比亚沃加尔德俱乐部的霍卢伊于10月28日开启赛事，以12:2战胜了来自印度的20岁选手塔努·夏尔马。在四分之一决赛中，这名波兰运动员对阵突尼斯选手扎伊内布·斯盖尔。在比分为9:0时，她通过将对手压肩而提前结束比赛。

在半决赛中，霍卢伊击败了美国选手普雷舍斯·罗珊娜·贝尔。当波兰选手以11:0领先时，比赛提前结束。这一结果确保她至少获得银牌，并进入决赛。

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首枚世锦赛奖牌

阿斯塔纳的银牌是霍卢伊在成年组世界锦标赛上获得的首枚奖牌。今年早些时候，她在地拉那举行的欧洲锦标赛上夺得银牌；两年前，她在布加勒斯特举行的欧洲锦标赛上获得铜牌。这名运动员还在巴黎奥运会上获得第八名。

阿斯塔纳世界锦标赛将持续至11月1日。AKS比亚沃加尔德的另一名代表兹比格涅夫·巴拉诺夫斯基参加了97公斤级自由式摔跤比赛：他在半决赛中失利，并将进行铜牌争夺战。

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