据天空体育援引Gradient Sports的数据，阿森纳边锋布卡约·萨卡获得了本赛季英超球员中的最高评分。他的总分为100分中的88.5分。按这一指标，他领先于若昂·佩德罗、埃利奥特·安德森、刘易斯·霍尔和拉扬·谢尔基。

更多进球机会

在对阵里尔的比赛中，萨卡替补登场，第一次触球便送出助攻，并在第71分钟破门。这粒进球是他本赛季各项赛事中的第四球，此外他还代表英格兰国家队打进两球。赛前，阿森纳主教练米克尔·阿尔特塔敦促这名边锋每场打进两到三球。

在英超联赛中，萨卡平均每90分钟的非点球预期进球为0.50，几乎是他此前任何一个阿森纳赛季的两倍。联赛中只有中锋蒂耶诺·巴里和埃尔林·哈兰德创造了更多预期进球。萨卡本赛季的三粒进球均来自小禁区内或其附近。

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执行质量评估

Gradient Sports根据球员执行动作的质量进行评估，而不只是看最终结果。该公司表示，萨卡在传球、射门、传中、推进皮球、对抗以及一对一防守方面均高于英超边锋的平均水平。

萨卡还位列联赛射正次数和禁区内触球次数前三，并且在所有联赛球员中完成了最多的快速突破。与此同时，他为队友创造的机会少于前几个赛季。阿尔特塔将进球威胁的提升归因于萨卡向球场中路靠拢的跑位，以及他与马丁·厄德高和凯·哈弗茨的配合。

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