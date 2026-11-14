在乌克兰足球超级联赛（UPL）的一场补赛中，布科维纳队以压倒性优势战胜了左岸队

在乌克兰超级联赛第11轮的一场补赛中，切尔诺夫策的“布科维纳”队以3:0战胜了基辅的“左岸”队。

两队原定于11月1日开赛。然而，上半场结束后发布了空袭警报，且持续时间超过一天。因此，比赛未能在11月2日完成。

两周前，“黄黑军团”曾率先打破僵局。 上半场中段，切尔诺夫策队抓住了“白鹳”队防线的失误。最终，在一次拦截后，球落到了格鲁希脚下，他利用科瓦连科的折射将球射入球门上角。

进入下半场后，“左岸”队开始发起进攻。 起初，温德尔在球反弹后射门擦着立柱偏出，随后又一记低射迫使彭科夫做出扑救。随后，马利克的头球攻门未能命中球门范围。

“布科维纳”队则由达赫诺夫斯基的一记射门作为回应，但未能命中目标。 亚历山大·里亚博科尼麾下的球员们继续向客队球门施压，却未能及时封堵“黄黑军团”的反击。坦科夫斯基将球传给突进的格鲁希，后者冷静地面对门将破门得分。

“白鹳”队再次发起进攻。彭科夫先后扑出了迭戈和维肯季·沃洛申的射门，而沃洛申的另一次射门以及科瓦连科的射门都偏出了切尔诺夫策队的球门。 比赛临近尾声时，客队打入第三球——皮德莱佩内茨在禁区内接球，从后卫身下将球射入球门死角。

凭借这场胜利，“布科维纳”在乌克兰超级联赛积分榜上攀升至第八位。谢尔盖·希什琴科执教的球队目前积13分。“左岸”队则仍处于降级区边缘（积9分）。

此前，欧足联已指派了一位对乌克兰国家队颇为有利的裁判执裁这场国家联赛的比赛。

北爱尔兰 vs 乌克兰：国家联赛关键战的观看时间与地点。

国际足联确认了2027年巴西女足世界杯的新抽签规则：排名最高的四支国家队若均获小组头名，将在淘汰赛阶段直接晋级半决赛。

关注我们在