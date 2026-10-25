切尔西在一场女足超级联赛比赛中以3比1逆转战胜水晶宫。伦敦球队在上半场结束后处于落后，但在下半场攻入三球。据天空体育报道，梅尔维娜·马拉尔梅开二度，桑迪·巴尔的摩则贡献一粒进球和一次助攻。

巴特里普上半场进球

切尔西开场积极主动，创造了数次机会：水晶宫后卫两次在门线上解围，门将保琳·佩罗-马涅在前15分钟完成了一次双重扑救。不过，主队在第20分钟取得领先——莫莉·巴特里普在角球传中后破门。这是水晶宫在八次与切尔西的直接交锋中打进的首粒进球。

劳伦·詹姆斯和基拉·沃尔什没有进入切尔西比赛名单：主教练索尼娅·邦帕斯托在周中的女足欧冠对阵罗马之前将她们排除在阵容之外。

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马拉尔梅开二度，巴尔的摩罚入点球

中场休息后，切尔西换上了埃林·卡斯伯特和桑迪·巴尔的摩，比赛走势随之改变。第51分钟，马拉尔在约25米处起脚扳平比分——不久前她曾错失将球打进空门的机会。

第75分钟，巴尔的摩连过三名对手后传球给马拉尔，后者头球打入自己本场比赛的第二球。第90分钟，巴尔的摩罚入点球，锁定最终比分。这场胜利后，切尔西在曼城对阵曼联的比赛前暂时登上女足超级联赛积分榜榜首。

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