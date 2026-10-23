2026年非洲公路自行车锦标赛在肯尼亚基苏木举行，汇聚了来自32个国家的348名运动员。这项于周二开幕、将持续一周的赛事，增加了对酒店、餐馆、运输服务和小企业产品的需求。同时，道路封闭也给部分摩托车运输从业者和商贩的工作带来困难。

住宿和餐馆需求

据《Nation Kenya》报道，与上届锦标赛相比，参赛人数有所增加；上届有来自30个国家的320名自行车选手参赛。该媒体估计，代表团连同技术团队为约1044人带来了住宿需求。秘书处工作人员、技术委员会成员、体育部官员及其他参与组织工作的机构代表也抵达了该市。

维多利亚湖旅游协会秘书长罗伯特·阿约科表示，获得在线预订的酒店感受到了积极影响，但客人在各住宿场所之间的分布并不均衡。负责旅游、贸易和营销事务的县官员法里达·萨利姆表示，在32个参赛国家播出的赛事转播，也进一步向整个非洲大陆的受众展示了基苏木。

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道路封闭与运输从业者

为举办比赛，该市封闭了多条道路，包括基苏木—内罗毕公路、尼亚连达环路以及米利马尼地区的路线。驾驶员和摩托车骑手不得不使用更长的绕行路线。

来自孔代莱的摩托车运输从业者弗雷德里克·阿伦加说，他和同事因额外的路程被迫调整收费标准。其中一些人将每次行程的费用提高了20肯尼亚先令。他还指出，与能够带来出行需求的学校体育和文化活动不同，运输从业者尚未从锦标赛中感受到经济收益。

贾拉莫吉·奥金加·奥廷加体育中心内的企业主也报告了喜忧参半的结果。只有自行车队和获得认证的人员可以进入该设施，因此通常的访客流量减少。与此同时，教练、技术人员和观众带来了一部分食品和饮料销售。锦标赛将于周日结束。

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