在澳大利亚，Cricket Australia估计，由于男子Ashes系列赛中两场比赛仅进行两天，未获得的收入约为2000万美元。尽管如此，该机构在2025–26财年仍录得8200万美元盈余，这得益于转播商的浓厚兴趣、门票销售以及与Ashes相关的商业收入，《卫报》报道。

短场比赛造成的损失

MCG体育场的比赛在两天内结束，尽管最初估计该场比赛的未获收入为1000万美元。这场比赛吸引了9.4万名观众，创下MCG举办Ashes比赛的观众人数纪录。珀斯的比赛同样未能进行至第三天，造成了更大的财务损失。

Cricket Australia首席执行官托德·格林伯格表示，收入缺口总额为“上下约2000万美元”，对该机构是一次重大打击。与此同时，该机构通过在其他收入类别上超额完成计划，实现了财务目标，其中包括赞助项目和非转播收入。

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赤字预测

Cricket Australia的年度收入增至创纪录的6.01亿美元，比上一年增加近1.5亿美元。在财务周期高峰过后，该机构拥有8750万美元的现金和投资。

与此同时，Cricket Australia警告称，至少将有两年出现财务赤字。该机构将这一预测与今年夏天对新西兰巡回赛较低的兴趣，以及随后举行的巴基斯坦和斯里兰卡巡回赛联系起来。未来几年的优先事项之一是尽量减少开支。

Cricket Australia还寻求吸引私人投资进入Big Bash League特许经营球队。该进程将从Melbourne Renegades开始，尽管新南威尔士州官员反对，且尚未与球员工会达成协议。预计出售BBL特许经营球队股份的收入未被纳入该机构的财务预测。

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