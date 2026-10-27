达拉斯牛仔队以38:21击败费城老鹰队——Sky Sports News

达拉斯牛仔队在一场NFL比赛中以38:21击败费城老鹰队。获胜方四分卫达克·普雷斯科特传球推进212码并送出3次达阵传球，其中两次传给了CeeDee·兰姆。据天空体育报道，这场失利是老鹰队连续第五场失利，也是该队自2016年以来最长的连败。

第三节的转折点

第三节末段，达拉斯以20:21落后，但普雷斯科特向端区角落的兰姆完成了一次16码传球。随后，这名四分卫亲自完成两分转换，帮助牛仔队以28:21领先。踢球手布兰登·奥布里分别命中55码、27码和24码任意球，而贾旺特·威廉姆斯凭借一次两码冲球完成了本场比赛最后一次达阵。

威廉姆斯25次尝试冲球取得个人生涯新高的155码，并完成一次达阵。达拉斯全队冲球推进204码。兰姆全场完成5次接球，推进74码并取得两次达阵。

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费城的问题

坦纳·麦基35次传球23次成功，推进211码，送出一次达阵传球并有一次被拦截——他在第四节的传球被线卫德马维恩·奥弗肖恩拦截。麦基在第三节凭借一次传给新秀马凯·莱蒙的四码传球帮助球队取得领先，但此后费城再未得分。

萨奎恩·巴克利因腿筋受伤缺席超过两场比赛后复出。他7次冲球推进62码并完成一次达阵，比赛期间还因背部问题接受了医疗救治。据天空体育报道，赫茨预计将因肺部血栓缺席本赛季剩余比赛。

牛仔队战绩为3胜4负，仍保有赢得NFC East分区冠军的机会。费城战绩为2胜5负，而纽约巨人队以4胜2负1平领跑该分区。

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