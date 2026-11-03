丹麦、挪威和瑞典表示，不会在计划于5月在德国举行的2027年冰球世界锦标赛上与俄罗斯——这个侵略国——进行比赛。半岛电视台报道，三国由此加入了芬兰的行列，芬兰在前一天宣布了类似立场。

冰球协会的立场

挪威冰球协会表示，鉴于当前局势和现有信息，挪威国家队不会在2027年世界锦标赛上与俄罗斯队比赛。同时，挪威队计划按照赛程进行本组其他比赛。

该协会还表示，在俄罗斯对乌克兰发动战争期间，其仍认为有必要暂停俄罗斯参加所有国际锦标赛。丹麦冰球联合会主席亨里克·巴赫·尼尔森表示，在当前情况下，丹麦不能与俄罗斯比赛。

瑞典冰球联合会称其立场明确：只要乌克兰战争持续，瑞典国家队就不会与俄罗斯队进行比赛。

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体育仲裁裁决

俄罗斯在2022年2月入侵乌克兰后被禁止参加国际冰球联合会赛事。然而，10月30日，在俄罗斯冰球联合会提出上诉后，国际体育仲裁法庭裁定允许俄罗斯国家队参加世界锦标赛。

2027年世界锦标赛的抽签和赛程制定已在没有俄罗斯的情况下完成。国际冰球联合会反对该仲裁裁决，称执行该裁决将带来重大实际后果。芬兰冰球联合会主席海基·希耶塔宁表示，该国正试图争取尽可能多的国家形成共同立场，反对俄罗斯回归。

图尔库市也表示，如果俄罗斯获准参加比赛，将拒绝主办2027至2028年青年冰球世界锦标赛。

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