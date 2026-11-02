在美国丹佛，丹佛野马队在NFL第八周的比赛中以28比24击败堪萨斯城酋长队，并在最后几秒于己方达阵区附近阻止了对手。正如天空体育新闻报道，乔纳·科尔曼通过一次5码冲跑达阵，帮助野马取得领先后，酋长仍有机会绝杀取胜。

丹佛的决定性防守

在最后一次进攻中，堪萨斯城来到野马的一码线。第一次进攻以传球未完成告终，而肯尼思·沃克在被J. L.斯金纳擒抱后未能将球向前推进。第四档时，帕特里克·马霍姆斯向拉希·赖斯传出达阵球，但由于右截锋杰隆·摩尔抢跑，该回合被取消。随后一次进攻中，马霍姆斯被马尔科姆·罗奇擒杀，确保了丹佛的胜利。

根据Next Gen Stats的数据，当酋长在最后一分钟从四码线获得首攻和达阵机会时，他们的获胜概率被评估为76%。此前，哈里森·巴特克未能命中一记54码任意球，这本可以让他的球队以27比21领先。

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堪萨斯城全场共被罚11次，损失105码。马霍姆斯41次传球30次完成，传出321码并送出3次达阵传球，但这不足以带来胜利。

分区领头羊易主

赛后，酋长的战绩为5胜2负，而战绩为6胜2负的野马登上AFC West分区榜首。对于丹佛而言，这是博·尼克斯职业生涯中第三次在球队第四节一度落后至少10分的情况下取胜。

坦帕的罕见纪录

在另一场比赛中，坦帕湾海盗队以16比0击败亚特兰大猎鹰队，且没有完成一次传球。贝克·梅菲尔德全场3次传球0次完成。这是自1974年以来，NFL球队首次在没有一次完成传球的情况下获胜。巴基·欧文和肯尼·盖恩韦尔52次冲球合计推进310码，而亚特兰大的四分卫迈克尔·佩尼克斯二世送出4次被抄截。

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