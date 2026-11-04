侵略国俄罗斯国家杜马议员德米特里·斯维谢夫表示，俄罗斯跳台滑雪运动员被拒绝签发前往欧洲国家、尤其是波兰的签证。他向俄罗斯门户网站sport24.ru作出上述表示，Interia Sport报道。

入境文件问题

同时担任俄罗斯越野滑雪和单板滑雪联合会主席的斯维谢夫称，由于签证被拒，俄罗斯运动员能否参加赛季欧洲部分的比赛受到质疑。10月底，俄罗斯国家队教练叶夫根尼·普列霍夫曾表示，运动员和工作人员的护照在德国大使馆停留了三周。

据该媒体报道，漫长的文件办理程序使俄罗斯人无法参加在克林根塔尔举行的夏季大奖赛决赛。

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中立运动员身份

2022年2月俄罗斯开始入侵乌克兰后，作为侵略国的俄罗斯代表被禁止参加国际比赛，其中包括国际滑雪和单板滑雪联合会主办的赛事。随后，部分运动员获准以个人中立运动员身份参赛。

12名俄罗斯跳台滑雪运动员获得了这一身份，其中包括叶夫根尼·克利莫夫、达尼尔·萨德列耶夫和米哈伊尔·纳扎罗夫，另有12名女运动员。根据Interia Sport的信息，在无法参加欧洲比赛的情况下，他们剩下的赛事为1月23日至24日在札幌举行的比赛和2月6日至7日在普莱西德湖举行的比赛——前提是获得前往日本和美国的入境许可。

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