英国拳手丹尼尔·杜布瓦和法比奥·沃德利在周六于英国伦敦举行的WBO重量级冠军二番战赛前称重中，均创下职业生涯最高体重。杜布瓦体重为115公斤，沃德利为112公斤。比赛将在O2体育馆举行。

据BBC体育报道，杜布瓦的体重比首场比赛前高出超过0.9公斤，而沃德利增加了超过2.7公斤。杜布瓦是现任WBO冠军。

曼彻斯特之战后的二番战

5月，两位对手在曼彻斯特进行了首场较量，BBC将其称为年度最佳比赛的候选之一。沃德利曾两次击倒杜布瓦——分别是在第一回合和第三回合。不过，杜布瓦在第11回合成功终结了对手。

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31岁的沃德利表示，首场比赛中的成功片段，特别是击倒对手的表现，给了他信心。同时他说，这次希望能更好地利用这样的时刻，并预测自己将以击倒方式获胜。29岁的杜布瓦表示，他已经了解对手，也明白可以期待对手做些什么。

数据与可能的第三场比赛

杜布瓦在26场职业比赛中赢下23场，其中22场以击倒获胜。沃德利取得20场胜利，其中19场以击倒获胜，此外还有1场失利和1场平局。两位拳手合计在43场获胜的比赛中取得41场击倒胜利。

称重在伦敦东部的老斯皮塔菲尔德市场举行。仪式结束后，两位对手进行了传统的面对面对视，没有发生任何意外。推广人弗兰克·沃伦表示，合同中没有关于第三场比赛的条款，但如果沃德利为职业生涯唯一一场失利复仇，他不排除进行三番战的可能性。

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