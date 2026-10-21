有关波兰足球协会（PZPN）的举报已提交至位于什切青的波兰国家检察院有组织犯罪和腐败斗争部西滨海省地区分支机构。该举报由弗罗茨瓦夫下西里西亚海关税务局局长提交。据Interia Sport报道，该媒体援引了Wirtualna Polska和国家检察院发言人普热梅斯瓦夫·诺瓦克的消息。

发票金额超过4000万兹罗提

据该媒体报道，举报涉及Publicon Sport公司的发票，总金额为40,690,239兹罗提。这家总部位于弗罗茨瓦夫的公司自2022年起一直在为PZPN吸引赞助商方面担任中介。

Wirtualna Polska报道称，税务机关怀疑该足球协会根据服务发票进行了增值税抵扣，而官员认为这些服务并未以所述形式提供。据该门户网站消息，这类税款金额可能超过700万兹罗提。

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举报已移交什切青

国家检察院发言人普热梅斯瓦夫·诺瓦克表示，下西里西亚海关税务局局长于2026年10月9日提交的举报已于周三移交给什切青检察院分支机构负责人。

Wirtualna Polska还报道称，一周前，检察官派遣中央反腐败局工作人员前往PZPN总部。有关可能存在违规行为的信息是向检察院举报的内容，并不意味着足球协会或其他人员的罪责已经确定。

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