卢卡·东契奇在洛杉矶湖人以116比103战胜萨克拉门托国王的比赛中得到40分。这使他在赛季前八场比赛中的总得分达到308分，成为38年来首位在这一阶段突破300分大关的球员。

八场比赛308分

东契奇参加了湖人本赛季前九场比赛中的八场。正如天空体育新闻报道，他成为自1988-89赛季以来首位在赛季前八场比赛中得到超过300分的球员。当时，迈克尔·乔丹得到303分。

只有威尔特·张伯伦在赛季前八场比赛中得到过更多分数。他曾三次做到这一点，其中最佳成绩是在1962-63赛季得到418分。

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比赛数据

这是东契奇连续第六场得到至少35分。他命中6个三分球，13次罚球命中12次，还贡献9个篮板和7次助攻。奥斯汀·里夫斯为湖人贡献21分，球队在本赛季九场比赛中取得第七场胜利。

国王方面，新秀达里厄斯·阿库夫二世得到22分并送出12次助攻。扎克·拉文得到21分，多曼塔斯·萨博尼斯得到16分和17个篮板。萨克拉门托取得1胜7负，其中三个主场比赛全部失利。

第三节末，在球出界后，一名观众将球猛烈地扔向裁判切莉萨·佩因特。东契奇立即指向该球迷，随后安保人员将其从底线附近的座位带离。

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