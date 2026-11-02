杰克·保罗将在阿联酋迪拜与前两届世界自由搏击冠军塞德里克·敦贝进行一场拳击比赛，比赛定于平安夜举行。据天空体育报道，这场比赛将具有职业赛事资格，并在次重量级进行八回合较量。

比赛条件

两名选手将以200磅的体重上限、佩戴10盎司拳套进行比赛。这将是保罗自与安东尼·约书亚交手后的首场比赛；在那场比赛中，他在第六回合被击倒，并遭遇下颌骨骨折。

保罗最初以YouTube博主身份开始职业生涯，他的职业拳击战绩为12胜2负，其中7场胜利来自击倒。他的另一场失利是在2023年对阵汤米·富里的比赛中遭遇的。2024年，保罗还与当时58岁的迈克·泰森交手。

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塞德里克·敦贝的经验

34岁的敦贝出生于喀麦隆，是法国人。他曾两次获得次中量级自由搏击世界冠军。他在这项运动中的战绩为75胜、7负、1平，其中45场胜利来自击倒。

转战综合格斗后，敦贝在前七场职业比赛中取得了6场击倒胜利。2023年9月在巴黎，他用9秒击倒了乔丹·泽博。敦贝已有一场职业拳击比赛经历：2015年，他在四回合后以点数战胜穆罕默德·福迪尔。

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