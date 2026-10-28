英格兰板球运动员詹姆斯·安德森将继续其在意大利的球员生涯。这位44岁的运动员将成为Italia T10联赛六支球队之一Napoli Knights的队长兼共同所有人。据天空体育报道。

离开兰开夏之后

安德森在结束国际职业生涯后仍继续参赛。他效力兰开夏25年，今年担任该郡队队长，但俱乐部决定不与他续约。

这位板球运动员代表英格兰队在所有赛制中出场超过400次，并取得近千个三柱门。加盟Napoli Knights后，他将兼任球员、队长和球队共同所有人。

Italia T10赛事

Italia T10是一项每队十个回合的赛事。该赛事将在Roma Cricket Ground举行，持续12天，并于11月18日开赛。该联赛由前职业板球运动员纳迪姆·沙希德和阿米尔·阿赫塔尔创立，后者曾协助创办尼泊尔Everest Premier League。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

克里斯·盖尔、肖恩·马什和达维德·马兰，以及意大利国家队球员也将参加比赛。今年早些时候，意大利队在一场T20世界杯比赛中以微弱差距不敌英格兰队。

为当地球员开展训练

沙希德表示，所有比赛将免费入场，赛事期间还将开展教练培训课程。安德森的公司Activate Sport & Leisure将参与其中部分课程。据天空体育报道，该倡议旨在帮助培养能够在2032年布里斯班奥运会前达到奥运水平竞争能力的当地板球运动员。

安德森表示，Napoli Knights希望保持竞争力并争夺冠军，同时为板球运动的发展作出贡献，使其在赛事结束后仍能持续发展。

关注我们在