据推广人埃迪·赫恩透露，前IBF世界冠军乔·科迪纳已就可能与47岁的曼尼·帕奎奥进行比赛达成条件。这场比赛可能将作为泰森·富里与安东尼·约书亚在英国卡迪夫交锋的垫场赛。BBC Sport报道了这一消息。

谈判仍在继续

赫恩表示，科迪纳的团队已同意与帕奎奥比赛的条件，但比赛是否举行尚未得到最终确认。这名推广人指出，将该场比赛纳入拳击之夜的谈判已进入深入阶段。

富里和约书亚计划于12月11日在卡迪夫的Principality Stadium进行一场重量级比赛。据BBC Sport报道，拳击之夜的门票在一小时内售罄。垫场赛的其他比赛尚未公布。

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科迪纳可能重返卡迪夫

34岁的科迪纳出生于卡迪夫，曾拥有IBF超羽量级冠军头衔。他上一次在家乡比赛是在2023年，当时他在对阵沙夫卡特·拉希莫夫的比赛中夺回了金腰带。2024年5月，这位威尔士人在利雅得不敌安东尼·卡卡塞，失去了冠军头衔。

帕奎奥曾在八个重量级别夺得世界冠军。他的上一场比赛是在2025年7月，这位菲律宾拳手与马里奥·巴里奥斯就次中量级冠军头衔进行的比赛以平局结束。如果与科迪纳的比赛举行，这将是帕奎奥首次在英国出战，也是他自2009年战胜里基·哈顿以来首次对阵英国拳手。

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