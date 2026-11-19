乌克兰头号选手埃琳娜·斯维托丽娜决定在今年的正式赛季结束后继续参赛。这位世界排名第六的选手将加入世界网球联赛（World Tennis League）表演赛的明星阵容，该赛事将于12月底在印度举行。

这项表演赛将于12月17日至20日在印度班加罗尔举行。对于埃琳娜·斯维托丽娜而言，这将是她连续第二年参加世界网球联赛。

赛事组织方已公布了将参加本次比赛的几位知名网球选手的名单。 乌克兰选手将与瑞士选手贝尔林达·本奇奇、西班牙选手保拉·巴多萨、捷克选手卡罗利娜·普利斯科娃、澳大利亚选手尼克·基里奥斯以及哈萨克斯坦选手亚历山大·布布利克同场竞技。

这项混合团体赛每年举办一次。比赛采用一种在传统网球中不常见的赛制：

队伍组成： 所有参赛选手被分配到“雄鹰”、“猎鹰”、“鹰隼”和“风筝”这四支队伍中。每支队伍由四名选手组成：两名男子和两名女子。

小组赛阶段： 各队采用循环赛制相互交锋。每场比赛由四场对决组成：男子单打、女子单打，以及两场双打比赛——男子双打、女子双打或混合双打。

决赛：根据小组赛阶段的战绩，排名前两位的队伍将晋级决赛，争夺冠军奖杯。

去年，除埃琳娜·斯维托丽娜外，还有另一位乌克兰选手——玛尔塔·科斯蒂乌克参加了该赛事。她所在的队伍成功闯入了决赛。

埃琳娜·斯维托丽娜以高光表现结束了2026赛季的正式赛程，成功闯入WTA年终总决赛。

总体而言，今年是这位乌克兰网球选手近七个赛季中最成功的一年。赛季初，斯维托丽娜在澳网创下个人最佳战绩，闯入半决赛。

凭借这一成绩，她自2021年10月以来首次重返世界前十。这位乌克兰选手以WTA排名第六的成绩结束了本赛季。

该消息由赛事官方Instagram账号发布。

回顾此前，乌克兰网球选手埃琳娜·斯维托丽娜在2026年WTA年终总决赛半决赛中，以6:2、6:1的比分击败了捷克选手琳达·诺斯科娃。 这场胜利使斯维托丽娜晋级决赛，她的对手将是米拉·安德烈耶娃。

乌克兰网球选手埃琳娜·斯维托丽娜表示，她将在参加完美国加利福尼亚州印第安维尔斯举行的本赛季收官战决赛后，于下周返回乌克兰。 她还承诺将继续通过捐款、自己的慈善基金会以及在网球界的影响力，持续支持祖国。

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