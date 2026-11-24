埃琳娜·斯维托丽娜解释了为何在与蒙菲斯分手后仍未结束本赛季的网球比赛
乌克兰头号网球选手埃琳娜·斯维托丽娜坦言，在与法国网球选手加埃尔·蒙菲斯分手后，她甚至从未考虑过提前结束本赛季。 据这位运动员称，她几乎立即排除了放弃参加2026年年终总决赛的可能性——她本赛季在缺席八年后重返该赛事。
这位乌克兰网球选手还指出，她曾与蒙菲斯商讨过这一决定。蒙菲斯支持她前往美国印第安维尔斯，并体面地结束本赛季。
“我甚至没考虑过提前结束赛季。我和盖尔讨论过这件事，他也认为最重要的是体面地结束本赛季。 我们从一开始就计划，无论面临何种情况——包括我不得不面对的心理困难——我都会前往美国并结束本赛季。参加年终总决赛一直是我的目标，盖尔也支持我这样做。 “现在我们有了一点时间来处理一切事务，特别是与我们女儿相关的问题。很高兴这一切终于都过去了，”斯维托丽娜表示。
回顾2026年年终总决赛，埃琳娜·斯维托丽娜闯入决赛，但在决赛中不敌俄罗斯网球选手米尔拉·安德烈耶娃。
赛后，这位来自侵略国的选手出人意料地向这位乌克兰选手发话。随后，斯维托丽娜首次对此事发表评论，称对手的行为具有挑衅性。在YouTube频道Tennis Legends的直播中谈及此事，并总结了这一年——这成为她职业生涯中最成功的一年之一。
此前，乌克兰网球选手埃琳娜·斯维托丽娜曾表示，她将米拉·安德烈耶娃在WTA年终总决赛决赛后的颁奖仪式上的言论视为一种挑衅。 在决赛中，安德烈耶娃以7:5、6:3的比分获胜。
乌克兰网球选手埃琳娜·斯维托丽娜和玛尔塔·科斯蒂乌克入围了年度WTA大奖主要奖项的候选名单。获奖者将根据投票结果确定。