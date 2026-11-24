乌克兰头号网球选手埃琳娜·斯维托丽娜坦言，在与法国网球选手加埃尔·蒙菲斯分手后，她甚至从未考虑过提前结束本赛季。 据这位运动员称，她几乎立即排除了放弃参加2026年年终总决赛的可能性——她本赛季在缺席八年后重返该赛事。

这位乌克兰网球选手还指出，她曾与蒙菲斯商讨过这一决定。蒙菲斯支持她前往美国印第安维尔斯，并体面地结束本赛季。

“我甚至没考虑过提前结束赛季。我和盖尔讨论过这件事，他也认为最重要的是体面地结束本赛季。 我们从一开始就计划，无论面临何种情况——包括我不得不面对的心理困难——我都会前往美国并结束本赛季。参加年终总决赛一直是我的目标，盖尔也支持我这样做。 “现在我们有了一点时间来处理一切事务，特别是与我们女儿相关的问题。很高兴这一切终于都过去了，”斯维托丽娜表示。

回顾2026年年终总决赛，埃琳娜·斯维托丽娜闯入决赛，但在决赛中不敌俄罗斯网球选手米尔拉·安德烈耶娃。

赛后，这位来自侵略国的选手出人意料地向这位乌克兰选手发话。随后，斯维托丽娜首次对此事发表评论，称对手的行为具有挑衅性。

斯维托丽娜

在YouTube频道Tennis Legends的

直播中谈及此事，并总结了这一年——这成为她职业生涯中最成功的一年之一。

?t=309">

此前，乌克兰网球选手埃琳娜·斯维托丽娜曾表示，她将米拉·安德烈耶娃在WTA年终总决赛决赛后的颁奖仪式上的言论视为一种挑衅。 在决赛中，安德烈耶娃以7:5、6:3的比分获胜。

乌克兰网球选手埃琳娜·斯维托丽娜和玛尔塔·科斯蒂乌克入围了年度WTA大奖主要奖项的候选名单。获奖者将根据投票结果确定。

关注我们在