乌克兰头号网球选手埃琳娜·斯维托丽娜在宣布与法国网球选手加埃尔·蒙菲斯分手后，在社交媒体上遭到了网民的大规模攻击。 两人自2021年7月起结为夫妇，分手消息传出后，这位女运动员遭遇了性别歧视的辱骂和一波负面评论。

离婚消息在球迷中引发了强烈反响。不少社交媒体用户指责这位乌克兰选手，称此次分手似乎阻碍了蒙菲斯以应有的方式告别职业网球。

次日，斯维托丽娜发布了一条新帖，解释了做出这一决定的原因，但这并未阻止负面评论的涌现。

据《每日电讯报》报道，这位运动员的帖子下出现了大量带有侮辱性和性别歧视的评论。 社交媒体用户将法国网球选手未能在家乡观众面前结束职业生涯的责任归咎于埃琳娜。

据《队报》称，在这次交谈后，这位法国选手失去了继续职业生涯的动力， 随后他正式向国际网球诚信机构（ITIA）宣布退役，并被移出现役运动员的反兴奋剂监控体系。

2026赛季成为这位40岁运动员职业生涯的最后一个赛季。10月，蒙菲斯正式获得“退役球员”身份。ITIA已证实了这一消息。

这位法国选手此前公布的赛程也印证了这一决定的出人意料。他原本计划在里昂站和巴黎大师赛上进行告别赛，但如今这些比赛将无法举行。

据《队报》报道，这位运动员决定取消原定的赛事，以免在与乌克兰网球选手分手之际，让自己的私生活受到过多关注。

来源：《每日电讯报》

此前，斯维托丽娜曾解释过导致她与蒙菲斯分手的决定。

此前，蒙菲斯在与斯维托丽娜分手后取消了告别赛。

在此之前，埃琳娜·斯维托丽娜宣布与盖尔·蒙菲斯结束了长达五年的恋情。

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