南非国家橄榄球队主教练拉西·埃拉斯穆斯公布了参加11月Nations Championship第二阶段比赛的37人名单。六名没有测试赛经验的橄榄球运动员首次入选球队：亚金·艾哈迈德、塞巴斯蒂安·德克莱克、卢安·吉利奥梅、马库斯·穆勒、莱利·诺顿和埃马纽埃尔·齐图卡，据TimesLIVE报道。

名单中的新人

六人此前都曾参与Springboks体系。艾哈迈德、吉利奥梅、穆勒和齐图卡曾在对阵津巴布韦的比赛中代表南非A队出战。前青年国家队队长诺顿在赛季初对阵Barbarians的比赛中代表Springboks出场，而德克莱克去年参加了国家协调集训。

埃拉斯穆斯表示，教练组已经关注这六名球员一段时间。根据他的说法，他们在过去两个赛季中一直为各自的特许球队稳定发挥，而扩大阵容深度是球队的关键原则之一。诺顿、吉利奥梅和艾哈迈德也曾入选赢得青年世界锦标赛的南非青年队。吉利奥梅还曾效力于国家七人制橄榄球队。

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11月比赛

名单中还包括队长西亚·科利西、彼得-斯特夫·杜托伊和达米安·德阿伦德。由于伤病，切斯林·科尔贝、埃本·埃策贝特、安德烈·埃斯特赫伊曾和汉德雷·波拉德未能入选。

南非将于11月7日对阵意大利、11月13日对阵法国、11月21日对阵爱尔兰。赛事的决赛周末定于11月27日至29日在伦敦举行。南非凭借得分差领跑南半球球队积分榜：该队积15分，与新西兰相同。

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