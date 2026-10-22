在爱沙尼亚，公共广播公司ERR将不会直播达喀尔青年奥林匹克运动会的开幕式和闭幕式。该广播公司是在俄罗斯——侵略国——和白俄罗斯运动员获准以本国国旗参赛后作出这一决定的，据ERR News报道。

广播公司的决定

ERR体育部门负责人里沃·萨尔纳表示，该广播公司已收到国际奥林匹克委员会确认，俄罗斯和白俄罗斯运动员将以本国国旗参赛。他说，他们原本应以中立运动员身份参赛。

萨尔纳称，允许俄罗斯和白俄罗斯青年代表队将侵略国的国旗和标志带入体育场是令人遗憾的事态发展。他还表示，国际奥委会的决定将俄罗斯的地位正常化为国际社会的普通成员，尽管俄罗斯仍在继续对乌克兰发动战争。

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萨尔纳认为，这种做法违背了奥林匹主义原则，特别是社会的和平发展、友谊、尊重和团结。ERR已将不直播仪式的决定告知欧洲广播联盟和奥林匹克委员会。

达喀尔的比赛

达喀尔青年奥林匹克运动会将于10月31日至11月13日举行。爱沙尼亚将有12名运动员参加比赛。在作出这一决定前，ERR原计划播出两场仪式。

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