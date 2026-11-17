欧盟正准备对俄罗斯体育界人士实施新的限制措施，这些措施实际上可能会抵消国际奥林匹克委员会（国际奥委会）近期采取的立场缓和举措。 预计相关措施将在近期作为第22轮制裁方案的一部分获得批准。

欧盟外交与安全政策高级代表卡雅·卡拉斯于11月16日在布鲁塞尔举行的新闻发布会上证实，欧洲各国部长支持加强对俄罗斯公民的签证限制和体育准入限制。

第22轮制裁方案预计将在未来几天内公布。此前，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德莱恩已宣布，该方案将提交定于11月26日至27日举行的欧洲理事会会议审议。

“今天，各部长们坚决呼吁收紧签证政策，并禁止俄罗斯运动员参加在欧盟境内举办的体育赛事。如果俄罗斯指望我们会疲于应对，它将会大失所望，”卡拉斯表示。

据消息人士透露，布鲁塞尔正在考虑针对俄罗斯运动员的两种可能限制方案：

全面禁止进入欧盟国家及参加欧盟境内的体育赛事；

严禁在比赛中使用俄罗斯国旗。

此外，限制措施可能不仅适用于俄罗斯运动员，还可能扩展至白俄罗斯运动员。

如果该决定获得通过，欧盟全部27个成员国都将有义务遵守这一制裁措施。尽管国际奥委会建议解除对俄罗斯运动员的限制并恢复其使用国家象征的权利，但该措施仍将生效。

非欧盟的欧洲国家，特别是英国、挪威和瑞士，将自行决定允许俄罗斯和白俄罗斯运动员在其境内参赛的条件。

与此同时，一些国家已在国家层面实施了严格的限制措施。

例如，11月13日，挪威政府收紧了签证规定，禁止来自俄罗斯和白俄罗斯的职业运动员及随行人员入境。

此前，爱沙尼亚和芬兰也宣布了类似措施，禁止来自侵略国的运动员入境。

目前，瑞典正在评估是否拒绝向希望在该国境内参加国际比赛的俄罗斯和白俄罗斯运动员签发签证。

芬兰政府将从11月16日起限制俄罗斯运动员入境，特别是以中立身份参加比赛的运动员。 这些措施是针对侵略国——俄罗斯联邦公民——持申根签证在芬兰短期工作所实施的更广泛限制措施的一部分。

挪威、瑞典和爱沙尼亚已宣布，将限制来自侵略国俄罗斯联邦的运动员在其境内参加国际比赛。

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