西班牙高尔夫球手埃乌赫尼奥·查卡拉在印度新德里举行的DP世界印度锦标赛上以两杆优势夺冠，并登上Race to Dubai赛季积分榜榜首。据天空体育新闻报道，这是这位26岁西班牙球手本赛季在DP世界巡回赛上的第三场胜利。

第三轮后的领先优势

在最后一轮之前，查卡拉拥有五杆领先优势，这一优势来自他在第三轮打出的63杆、低于标准杆9杆的成绩。在决胜日，他以70杆完成比赛，低于标准杆2杆。

这位高尔夫球手在前三洞中的两洞抓下小鸟，但在第六洞吞下柏忌。在几个关键的保帕推杆后，他在第11洞再抓一只小鸟，并守住了领先位置。

澳大利亚球手丹尼尔·希利尔以低于标准杆19杆的成绩结束比赛。当他在最后一洞抓下小鸟时，查卡拉的领先优势缩小到两杆，而这位西班牙球手还剩三洞要打。西班牙球手安赫尔·伊达尔戈和波兰球手阿德里安·梅龙克的成绩均为低于标准杆15杆。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Race to Dubai领跑者易位

获胜后，查卡拉积4092.89分，超越了在Race to Dubai中保持第一位置长达七个月的美国球手帕特里克·里德。里德在印度以低于标准杆8杆的成绩并列第23位，北爱尔兰高尔夫球手罗里·麦克罗伊则以低于标准杆4杆的成绩并列第42位。

在最后一轮中，麦克罗伊打出74杆，高于标准杆2杆。他从第一洞抓鸟开始，随后在第三洞吞下双柏忌，并在第四洞吞下柏忌。里德以69杆、低于标准杆3杆的一轮结束了赛事。

赛季结束前还剩三场比赛。下一站将是在韩国举行的Genesis Championship，随后巡回赛将在阿拉伯联合酋长国举行最后两项赛事——Abu Dhabi Championship和在迪拜举行的DP World Tour Championship。

关注我们在