FIFA将于2026年11月和12月对西班牙、葡萄牙和摩洛哥申办2030年世界杯比赛的城市和体育场进行考察。该组织代表团将评估场馆是否适合举办比赛，Channel NewsAsia报道。

接受考察的城市

在摩洛哥，计划访问阿加迪尔、卡萨布兰卡、非斯、马拉喀什、拉巴特和丹吉尔。在葡萄牙，FIFA代表团将访问里斯本和波尔图；在西班牙，将访问巴塞罗那、毕尔巴鄂、拉斯帕尔马斯、马德里、圣塞巴斯蒂安、塞维利亚和萨拉戈萨。

FIFA指出，在遴选过程中还可能额外考察其他体育设施。该组织尚未批准最终的场馆名单。

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决赛和比赛分配

2030年世界杯决赛的举办地也尚未确定。据该通讯社报道，西班牙和摩洛哥正在竞争举办这项赛事决定性比赛的权利。

FIFA将在批准最终的主办城市名单并进一步制定赛程后，确定比赛在各场馆之间的分配，以及每座体育场将举行的比赛类型。为纪念1930年在乌拉圭举行的首届世界杯满100周年，本届赛事的前三场比赛将在阿根廷、乌拉圭和巴拉圭举行。

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