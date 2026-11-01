国际足联（FIFA）警告肯尼亚足球联合会（FKF），可能会对将足球争议提交普通法院的个人或机构采取章程规定的措施。据Nation Kenya报道，该消息援引世界足球管理机构致FKF代理秘书长丹尼斯·吉切鲁的一封信。

FIFA致联合会的信函

该信于10月5日通过电子邮件发送，非洲足球联合会（CAF）收到了副本。FIFA表示，已注意到肯尼亚有关足球管理的案件数量增加，这些案件正由普通法院审理。

该组织强调了足球自治原则以及禁止诉诸普通法院的规定。信中指出，违反这些原则的行为可提交FIFA机构审议，以根据该组织章程确定适当措施。

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以仲裁代替法院

FIFA提请注意FKF章程第69条。其第一款禁止将足球事务提交普通法院，后续条款则规定了通过仲裁解决争议的程序。此类案件应由FKF或CAF认可的独立仲裁庭，或位于洛桑的体育仲裁法院审理。

在肯尼亚，体育争议法庭有权审理体育纠纷。与此同时，对其裁决不满的当事方越来越多地向高等法院提出上诉。今年，FKF至少涉及五起此类案件。

其中包括Kariobangi Sharks俱乐部就FKF超级联赛球队升级和降级问题引发的争议。该俱乐部对2025年规程的适用提出质疑，根据该规程，它将被自动降入国家超级联赛。此外，今年4月，在其全国执行委员会部分成员决定暂停FKF主席侯赛因·穆罕默德和委员会成员优素福·阿卜杜拉职务后，联合会本身向高等法院提出申诉。

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