球员工会Fifpro对800多名女足球员进行的一项全球调查显示，59%的受访者将财务原因列为可能提前结束职业生涯的因素。另有46%指出心理压力，而在Fifpro此前于2017年进行的研究中，这一比例为13%，BBC News报道。

所有调查参与者均效力于所在国家顶级联赛的俱乐部。同时，只有78%的受访者拥有书面合同，82%表示她们从俱乐部获得报酬。仅57%表示，这些资金足以支付与踢足球相关的开支。

合同与报酬

62%的受访者认为自己是职业球员，27%称自己是半职业足球运动员，12%称自己是业余球员。根据FIFA的定义，职业球员须拥有书面合同，且获得的报酬高于从事足球运动的支出。

自2017年以来，女足球员的平均月薪增长了三倍，达到2601美元，但月薪中位数为1669美元。不同地区的报酬水平差异显著：北美为6450美元，中欧和西欧为3982美元，而东欧为878美元，非洲为480美元。

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在东欧十个国家，女足球员的平均工资仍低于国家最低工资。合同的平均期限从2017年的约一年增至19个月，但只有三分之二的球员在一年全部12个月中获得报酬。

心理支持与母职

57%的调查参与者报告了心理健康困难，其中一半未获得俱乐部的支持。在过去两个赛季中，24%的女足球员遭遇过报酬延迟支付，42%没有养老金保障。

与此同时，Fifpro记录到与母职相关的条件有所改善。2017年时，近半数受访者认为想要组建家庭可能迫使她们离开足球；如今这一比例已降至19%。Fifpro将这一变化尤其归因于FIFA在2021年推出、并在两年后更新的母职相关规则。

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