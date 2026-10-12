在英国卡迪夫，泰森·富里和安东尼·约书亚将进行一场争夺WBA重量级冠军头衔的比赛。这两位英国拳手的对决定于12月11日在Principality Stadium举行。天空体育新闻报道称，消息来自富里的推广人弗兰克·沃伦。

WBA头衔将成为比赛赌注

沃伦表示，WBA已批准这场比赛争夺其重量级主要头衔，即“超级头衔”。两位拳手此前都曾拥有该级别的冠军腰带，但后来将其输给了奥列克桑德尔·乌西克。

WBA的决定令人意外，因为该组织拥有“常规”头衔持有者穆拉特·加西耶夫。在乌西克放弃WBA腰带后，他原本期待被提升为正式冠军。

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可能的下一位对手

沃伦还表示，他希望在明年安排富里与约书亚一战的胜者，对阵丹尼尔·杜布瓦和法比奥·沃德利二番战的胜者。他们的比赛将于周六举行，争夺WBO重量级冠军头衔。

WBO冠军杜布瓦告诉天空体育新闻，他已准备好与富里对约书亚之战的胜者登台较量。沃伦表示，他的推广公司Queensberry Promotions旗下拥有四位重量级冠军中的三位，并计划在明年组织统一战。

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