波兰排球联合会从国际排球联合会获得保证，波兰男女国家队不会在国家联赛洲际阶段对阵侵略国俄罗斯的球队。联合会主席塞巴斯蒂安·希维德尔斯基表示，Interia Sport报道。

关于国家联赛的保证

下一届国家联赛将有19支球队参赛，而非18支。俄罗斯男女国家队将在FIVB决定恢复其参赛资格后参加比赛。在洲际阶段，每支球队将进行12场比赛。

据希维德尔斯基称，波兰球队在这一阶段不应与俄罗斯球队相遇。但他同时警告说，这一安排仍须反映在赛事赛程中。波兰与俄罗斯之间的比赛有可能在季后赛中出现，第一阶段结束后排名前八的球队将晋级季后赛。四分之一决赛的对阵将由积分榜排名决定。

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世界锦标赛

希维德尔斯基还谈到了波兰排球联合会、波兰体育与旅游部和FIVB就2027年男子世界锦标赛进行的磋商，该赛事将由波兰主办。据他称，波方表示无法保证俄罗斯队在赛事期间的安全。FIVB表示，俄罗斯自愿放弃参加本届世界锦标赛。

在由美国和加拿大主办的女子世界锦标赛上，俄罗斯国家队将参赛。波兰最初可能根据FIVB排名与俄罗斯被分在同一小组，但该联合会考虑了地缘政治因素，德国队成为波兰女排在小组赛中的对手。按照赛事对阵表，波兰与俄罗斯只能在奖牌赛中交手，而俄罗斯与乌克兰则可能在半决赛相遇。

希维德尔斯基表示，会议指出，如果波兰、乌克兰或芬兰的球队必须对阵俄罗斯，可能会出现问题。他强调，这不是体育层面的问题，而是安全问题。2022年2月侵略国俄罗斯袭击乌克兰后，俄罗斯国家队被暂停参加国际比赛。

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