足球奖项金球奖的主办方France Football正在调查一系列可疑投注。这些投注精准预测了男子奖项前五名的排名，并带来近20万美元利润。主办方还已联系警方，《卫报》报道。

对准确排名的投注

据法国媒体Upside消息，预测市场Polymarket上的12个加密货币账户在颁奖典礼前下注总额超过26.4万美元。它们预测哈里·凯恩获胜，基利安·姆巴佩排名第二，拉明·亚马尔第三，罗德里第四，莱昂内尔·梅西第五。

球员最终在奖项评选中恰好以这一顺序排名，颁奖典礼在伦敦Palladium举行。预测的准确性引发了对官方公布前机密结果可能泄露的疑问，但消息来源并未称泄露事实已得到确认。

账户数据

Upside联合创始人拉斐尔·波塔尔表示，全部12个账户均在10月1日至20日期间创建。它们的活动模式相似：7个账户没有参与其他投注市场，6个账户在创建15分钟后进行了首次投注。

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Upside还表示，其将一笔交易追踪至一个法国平台。该媒体称，在获得区块链交易数据和加密钱包地址后，该平台确认已确认一名与资助其中一个账户有关的人士的身份。此人的姓名未被公开披露。

France Football的调查

Upside将其调查结果交给了France Football。France Football归Groupe Amaury所有，并自1956年以来组织该奖项的颁发。正如《卫报》所指出的，周五已确认调查启动，法国警方也将获知此案的相关情况。

France Football在颁奖典礼前表示，提前知道获奖者姓名的只有有限范围内的人。France Football前编辑帕斯卡尔·费雷上周强调，为保守秘密，应尽可能少的人掌握该信息。

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