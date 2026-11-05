在德国，足球运动员哈里·凯恩与拜仁慕尼黑签署了一份新合同，合约期至2029年夏天。这份协议延续了这位英格兰前锋与该俱乐部的合作；他于2023年从托特纳姆热刺转会至该俱乐部。

天空体育新闻报道了续约消息。据该媒体称，这位33岁的英格兰队队长已在161场比赛中为拜仁打进156球。

与慕尼黑俱乐部赢得的奖杯

效力拜仁期间，凯恩赢得了两次德甲冠军。其中首个冠军于2025年获得，成为这名前锋职业生涯中的首座重要奖杯。他还在上赛季随慕尼黑俱乐部赢得德国杯，并在过去两年间赢得德国超级杯。

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过去三年中，凯恩两次获得欧洲金靴奖，成为欧洲最佳射手。在效力拜仁的三个赛季中，他每个赛季也都成为德甲最佳射手。

奖项与英格兰队出场纪录

上赛季，凯恩为俱乐部和国家队打进73球，其中包括代表英格兰队在2026年世界杯上攻入的6球。这帮助他赢得2026年金球奖。他成为25年来首位赢得男子奖项的英格兰人。

本月早些时候，这名前锋在代表英格兰队出战第125场比赛后，追平了彼得·希尔顿的英格兰队出场次数纪录。在拜仁效力期间，凯恩还带领英格兰队闯入2024年欧洲杯决赛。

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