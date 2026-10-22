在德国慕尼黑，拜仁前锋哈里·凯恩在欧冠对阵阿森纳的比赛中进球，将自己在该赛事中的连续进球场次延长至10场。这一成绩让这名英格兰球员超越了罗伯特·莱万多夫斯基的两段纪录，以及路德·范尼斯特鲁伊的一段纪录，Interia Sport报道。

对阵阿森纳的进球和助攻

凯恩在第60分钟主罚点球命中，帮助这家慕尼黑俱乐部以2:1领先。随后，德克兰·赖斯扳平比分，因此这名前锋的进球未能为拜仁带来胜利。凯恩还助攻阿方索·戴维斯破门，将比分扳为1:1。

本场比赛中，这名前锋完成4次射门、40次触球，并送出19次成功传球，传球成功率为73%。他还各完成1次盘带、拦截和抢断。

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距C罗纪录仅一步之遥

凯恩在欧冠的连续进球纪录始于1月21日对阵圣吉罗斯联合的比赛。在对阵阿森纳之前，他曾攻破维京、博多/格林特、巴黎圣日耳曼、皇家马德里、亚特兰大和埃因霍温的球门。在对阵巴黎圣日耳曼和皇家马德里的比赛中，他在两场较量中都有进球。

凯恩超越了莱万多夫斯基的两段纪录，后者分别从2019年9月持续至2020年8月，以及从2020年10月持续至2021年10月。纪录属于克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，他曾在连续11场欧冠比赛中进球。两周后，拜仁将在马德里对阵马德里竞技。

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