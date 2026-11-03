在意大利贝加莫进行的一场意甲比赛中，亚特兰大主场以0比3不敌帕尔马。尼古拉·扎莱夫斯基首发代表主队出场，在场上踢了76分钟后被拉扎尔·萨马尔季奇换下。

帕尔马打入三球

据Interia Sport报道，帕尔马的进球由乔瓦尼·法比安和西莫内·隆塔尼打入。亚特兰大还因达维德·扎帕科斯塔的乌龙球丢掉一球。

对贝加莫球队而言，这是连续第五场比赛未能取胜。赛后，亚特兰大积11分，位列意甲积分榜第13位。

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扎莱夫斯基的比赛评分

意大利Eurosport给这位24岁的波兰国脚打了6分，指出他在两线之间表现活跃，并努力为传球创造接应空间。Leggo.it给扎莱夫斯基打了5分，Tuttomercatoweb.com和Virgilio.it均给了5.5分。Tuttomercatoweb.com关注了该球员主罚的定位球和低平传中，而Virgilio.it则指出了他在右路的工作以及上半场结束前的一次危险射门。

在此前与佛罗伦萨的比赛中，双方2比2战平，扎莱夫斯基打入一球并送出一次助攻。这是他在本赛季意甲的首粒进球。

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