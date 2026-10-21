加拉塔萨雷就与里尔比赛前在法国发生的骚乱向欧足联提出申诉

土耳其“加拉塔萨雷”俱乐部已请求欧足联在欧冠第三轮对阵法国“里尔”的比赛前，加强对球员、教练组及球迷的安全保障措施。 此举是因为法国境内爆发的大规模抗议和骚乱，引发了人们对比赛参与者安全的担忧。

法国内政部长洛朗·努涅斯证实，本周在法国举行的欧洲俱乐部赛事将按原定计划进行。 因此，尽管局势紧张，但目前尚无计划推迟“里尔”与“加拉塔萨雷”的比赛。与此同时，这家土耳其俱乐部最初曾试图争取推迟比赛。

在赛前新闻发布会上，法国队主教练达维德·安切洛蒂也谈到了10月17日骚乱事件带来的影响。

“这令人心碎。我住在里尔老城区，所以不太常上街。但我看到许多以前常去的商店，如今已荡然无存。这确实非常令人难过，”这位意大利教练表示。

“里尔”对阵“加拉塔萨雷”的比赛定于10月21日举行，将在“皮埃尔·莫鲁瓦”体育场进行。 预计将有大量土耳其球迷到场，因此客队管理层希望获得针对球队、教练组及球迷的安全保障。

里尔市发生的骚乱事件尤其令人担忧，当时有多家商店遭到破坏和抢劫。

据葡萄牙媒体报道，土方已向欧足联提出请求，要求采取额外安保措施，特别是在球迷穿行市区期间。

早在10月13日，诺尔省省政府就已实施了预防性限制措施。具体而言，支持“加拉塔萨雷”的球迷被禁止进入体育场及周边区域，除非是在专门划定的客队区域内。

尽管已采取相关措施，但从安全角度来看，里尔对阵加拉塔萨雷的比赛仍被视为高风险赛事。 因此，赛事组织方和执法部门必须在比赛期间特别重视体育场的安保、公共秩序以及球迷的安全。

据Foot Mercato报道。

在法国，计划于周六举行的抗议活动中，军队将与警方共同维护公共秩序。 总理塞巴斯蒂安·勒科尔努表示，鉴于10月17日巴黎、马赛、里昂等城市爆发的骚乱和抢劫事件，此次将大规模部署安保力量。

法国总理塞巴斯蒂安·勒科尔努将于10月21日上午与五大工会的代表举行会晤。此次会议定于周三举行，议题将围绕抗议活动期间的安全保障及保障示威自由展开。

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