法拉利车手刘易斯·汉密尔顿表示，在巴林大奖赛一次失败的策略决定后，车队进行了重大讨论。该赛事在马来西亚雪邦赛道举行。据天空体育报道，尽管比赛在湿滑赛道上起跑，法拉利仍为汉密尔顿及其队友夏尔·勒克莱尔装配了用于干地的光头胎。

车队预计赛道会很快变干，但这一判断并未得到证实。在22名使用半雨胎起跑的车手中，有14人获得了显著优势。汉密尔顿从第二位起跑，在比赛初期几乎跌至车阵末尾，但随后追回位置并以第三名完赛。

集体决定

汉密尔顿承认，轮胎选择不够成功，并表示法拉利将努力在未来更连贯地作出此类决定。与此同时，他强调，这一失误的责任并不只在车队策略师身上。

这位英国车手表示，这项决定由法拉利负责人弗雷德·瓦塞尔、比赛工程主管马泰奥·通尼内利、汉密尔顿本人及其工程师共同作出。该车手指出，由于赛道湿滑，他在起跑前认为选择半雨胎是正确的，但在车队讨论后同意了对形势的另一种判断。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

汉密尔顿还指出，迈凯伦在起跑时作出了同样的轮胎选择。兰多·诺里斯和奥斯卡·皮亚斯特里也失去了位置，而汉密尔顿认为，法拉利因类似决定受到的批评比其他车队更多。

对新加坡的期待

在新加坡大奖赛前，汉密尔顿表示希望滨海湾街道赛道的布局会更适合法拉利赛车。他说，车队赛车通常在没有特别长直道的街道赛道上更具竞争力，但要取得成功，重要的是迅速找到稳定的调校，其中也要考虑路面的颠簸。

夏尔·勒克莱尔也称新加坡是赛道布局可能适合法拉利的赛道之一。同时，他警告说，纸面上有利的赛道并不能保证成绩，并提到了此前在摩纳哥、布达佩斯和银石举行的分站赛。

关注我们在