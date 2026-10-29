西班牙高尔夫球手塞尔希奥·加西亚宣布，他将离开LIV Golf，并于2027年重返DP World Tour。这位46岁的运动员也未排除重返PGA Tour的可能性，并希望再次入选欧洲莱德杯队。

重返DP World Tour

据Channel NewsAsia报道，加西亚于2022年6月加入LIV Golf，当时该系列赛刚刚启动不久。这名高尔夫球手如今表示，他不会参加其下一阶段赛事。

加西亚在社交平台X上宣布重返DP World Tour时表示，该巡回赛从一开始就是他职业生涯的重要组成部分，他很自豪能够再次称其为自己的家。

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LIV Golf的情况

继乔恩·拉姆、伊恩·保尔特、泰瑞尔·哈顿和格雷姆·麦克道尔之后，加西亚成为又一位宣布离开LIV Golf的知名球员。据该媒体报道，在沙特阿拉伯公共投资基金于4月表示将削减资金后，该系列赛正试图在重组所有权模式的过程中走出第11章破产程序。

1999年至2020年间，加西亚在European Tour和PGA Tour上赢得27个冠军，其中包括2017年的美国大师赛冠军。

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