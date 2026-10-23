代表巴西参赛的高山滑雪运动员卢卡斯·皮涅罗·布罗滕表示，组建独立团队让他对体育和商业决策拥有更多控制权，并帮助他重新认识到自己为何选择这项运动。据Channel NewsAsia报道，该消息援引路透社的采访。

重返赛场

布罗滕于2023年、23岁时，在与挪威滑雪联合会发生争议后离开了这项运动。同年，他赢得了世界杯回转项目冠军，但随后宣布退役。

这名运动员表示，他当时有两个选择：继续在一个不再符合其抱负的体系中参赛，或者放弃比赛并按自己的方式生活。布罗滕告诉路透社，他将全部精力集中于成为世界上最优秀的高山滑雪运动员，但在这一追逐中失去了对为何从事滑雪运动这一问题的答案。

2024年3月，他宣布复出，并在下一个赛季开始代表巴西参赛。布罗滕的母亲是巴西人，父亲是挪威人。

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奥运成功与合作伙伴关系

2月，布罗滕在米兰—科尔蒂纳冬奥会上获得大回转金牌。他成为巴西首位冬季奥运冠军，这枚奖牌也是巴西以及任何南美国家获得的首枚冬季奥运会奖牌。

随后，这名运动员赢得了上个赛季世界杯大回转项目冠军，并在总排名中位列第二。他还指出，独立团队使他能够将商业协议视为创造性合作伙伴关系，而非普通赞助。

Atomic公司本周将与布罗滕的协议延长至2030年。这名高山滑雪运动员表示，他的职责包括协助研发装备。他还在巴西开展面向年轻人的体育项目，同时承认滑雪运动对该国许多居民而言仍难以企及。

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