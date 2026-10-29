已晋级澳大利亚女子澳式足球联赛（AFLW）决赛系列赛的澳大利亚俱乐部黄金海岸太阳队，可能无法在黄金海岸的Carrara Stadium进行主场比赛。由于澳大利亚国家板球队将与英格兰进行一场T20板球比赛，该场馆将在决赛系列赛的第二、第三和第四周无法使用，据澳大利亚广播公司新闻报道。

替代场地

俱乐部和AFL正在考虑替代比赛场地。备选方案包括位于斯普林菲尔德的Bright Homes Arena、布里斯班雄狮队的主场，以及位于绍斯波特的Fankhauser Reserve。

不过，在Fankhauser Reserve举行的比赛必须在白天进行。11月的平均气温约为28摄氏度，湿度可能达到70%。俱乐部表示，在Carrara Stadium无法使用的情况下，正与所有相关方合作，为决赛系列赛每一周确定主场场地。

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排名形势

在连续两个赛季处于积分榜下游后，太阳队凭借八场胜利升至第四名，并自2023年以来首次晋级决赛系列赛。周日战胜GWS将巩固球队争夺前四名的地位，并确保获得一场决赛主场比赛。

如果负于GWS，球队可能跌至第七名。第五或第六名意味着太阳队最早将在下周进行主场比赛，而Carrara Stadium届时可以使用。主教练赖斯·肖表示，球队专注于与GWS的比赛，之后才会考虑决赛问题。

吉朗猫队也面临类似问题：由于AUSX Supercross锦标赛，Kardinia Park下周将无法使用。如果墨尔本承办AFLW决赛，比赛计划于11月27日在可容纳1.3万名观众的Princes Park举行，因为Docklands Stadium正被哈里·斯泰尔斯的演出占用。

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