高尔夫球手安德鲁·诺瓦克在墨西哥维丹塔巴亚尔塔举行的墨西哥公开赛中夺冠，赢得了个人首个PGA巡回赛冠军。他在最后一轮打出低于标准杆两杆的69杆，以领先最接近追赶者五杆的优势获胜，天空体育新闻报道。

后九洞的决定性连抓鸟

在最后一轮前，诺瓦克拥有六杆领先优势，这得益于此前两天打出的61杆和62杆。在第10洞吞下柏忌后，他对史蒂文·菲斯克和具有墨西哥血统的挪威球员克里斯托弗·文图拉的领先优势缩小至三杆。

诺瓦克在后九洞连续抓下三只小鸟球予以回应。在五杆洞第12洞，他从沙坑击球至距离球洞四英尺处；在第13洞，他将球送上果岭并通过两推抓鸟；在第14洞，他推进了一记45英尺的推杆。赛后，这名高尔夫球手表示，这波连续抓鸟实际上锁定了比赛结果，他对自己的表现感到满意。

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FedEx Cup积分榜变化

菲斯克和文图拉在最后一轮均打出63杆。对文图拉而言，第二名是他在PGA巡回赛上的最佳个人成绩：他在FedEx Cup Fall积分榜上从第108位升至第76位，并确保获得2027年的全卡资格。该积分榜前100名球员将保留下一赛季的全卡资格。

加拿大球员麦肯齐·休斯打出66杆，在道格·金在第18洞吞下双柏忌后，与本·格里芬并列第四位。休斯升至积分榜第101位，接下来还有三场赛事。诺瓦克从第89位升至第53位，而20岁的BYU学生基黑·阿基纳以59杆结束赛事，排名第15位。

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