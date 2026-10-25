日本高尔夫球手桂川有人赢得在韩国Woo Jeong Hills Country Club球场举行的创世纪锦标赛。经过四轮比赛，这位28岁的运动员以低于标准杆13杆的成绩结束赛事，领先最接近的追赶者两杆。

追平球场纪录后取得领先

在决赛日前一天，桂川有人以63杆完成第三轮，追平了球场纪录——低于标准杆8杆且没有任何失误。在决定性的最后一轮中，他打得更为谨慎，交出平标准杆的71杆。尽管在最后一洞吞下柏忌，这名高尔夫球手仍保持着对竞争对手的明显领先优势。

法国球手弗雷德里克·拉克鲁瓦和马丁·库夫拉并列第二。拉克鲁瓦以68杆完成最后一轮，库夫拉则打出69杆。据天空体育报道，这场胜利是桂川有人在DP世界巡回赛上的第二个冠军。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

其他竞争者的成绩

南非球手凯西·贾维斯在周日一轮开始时位居第二，随后跌入以低于标准杆10杆并列第四的球手群。英国公开赛冠军瑞安·福克斯也在这一组中。

迪拜竞赛积分榜领跑者欧亨尼奥·查卡拉并列第22名，落后冠军七杆。帕特里克·里德和罗里·麦克罗伊没有参加创世纪锦标赛。欧洲巡回赛赛季结束前还剩两站赛事——在阿布扎比和迪拜举行。

关注我们在