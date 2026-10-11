高尔夫球手迈克尔·布伦南赢得了在日本举行的PGA巡回赛Baycurrent Classic赛事。他在横滨乡村俱乐部以低于标准杆16杆、总杆268杆的成绩完成比赛，领先雅各布·布里奇曼和基思·米切尔一杆，天空体育报道。

决定性球洞

在最后一轮中，布伦南打出低于标准杆3杆的68杆。最后一天开始前，他与布里奇曼和扎克·鲍舒并列领先。布伦南在第10洞吞下柏忌后，于第11洞和第12洞抓下小鸟，随后以标准杆完成最后六洞。

他最关键的一次保帕出现在三杆洞第16洞：这名球手从果岭旁的沙坑将球送至距离洞杯约一英尺处。

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追赶者落后一杆

布里奇曼以69杆完成赛事。在第17洞，他未能推进一个5英尺的小鸟推，这一推本可让他追平布伦南。在收官的第18洞，他从55英尺外尝试抓鸟，球停在距离洞杯4英尺处。

米切尔一度在连续五洞中凭借三个小鸟球和一个老鹰球打出低于标准杆5杆，领先对手两杆。然而，他在最后10洞打出高于标准杆2杆，同样以68杆完成这一轮。

卫冕冠军赞德·谢奥菲勒在第18洞前落后一杆，但在开球击入树林后以双柏忌完成该洞。他以低于标准杆13杆的成绩并列第四。对于24岁的布伦南而言，这个冠军是他本赛季第二冠，也是他在33次PGA巡回赛参赛中获得的第三个冠军。

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