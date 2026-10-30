高尔夫球手山下美梦在马来西亚吉隆坡举行的LPGA Maybank Championship第二轮后独自领跑。卫冕冠军本轮打出低于标准杆6杆的66杆，两轮总成绩为低于标准杆13杆。据天空体育报道，她领先最接近的追赶者2杆。

山下美梦领先对手2杆

2025年Women's Open冠军山下美梦表示，她本赛季打出了不错的回合，自己的比赛状态和挥杆都比去年更好。

胡莉娅·洛佩斯·拉米雷斯和保琳·鲁森-布沙尔并列第二。洛佩斯·拉米雷斯以66杆完成本轮，在最后四个洞中有三个抓到小鸟球。鲁森-布沙尔在首轮后曾以1杆优势领先。

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赫尔并列第五

英格兰选手查莉·赫尔第二轮打出69杆，并列第五，落后山下美梦4杆。她在前六洞抓到5只小鸟球并取得领先，但在本轮末段的最后三洞中有两洞吞下柏忌。

金阿林打出当天最佳的64杆。她排名第四，落后领先者3杆。柳海兰因手指韧带受伤，在第一轮开始前退出比赛；她是在周三职业业余配对赛期间乘坐高尔夫球车时受伤。韩国BMW Ladies Championship冠军吉田优利打出70杆，总成绩为低于标准杆5杆。

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