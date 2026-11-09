体育仲裁法庭合议庭主席朱利奥·巴勒莫曾主持审理关于俄罗斯冰球队重返国际赛事的案件，他于9月访问了莫斯科。

9月22日，这位意大利律师在俄罗斯国际仲裁大会上发表演讲；10月9日，他被任命为国际体育仲裁法庭（CAS）合议庭主席，负责审理俄罗斯冰球联合会与国际冰球联合会之间的案件。

听证会于10月23日和26日举行，10月30日，仲裁庭一致作出有利于俄方裁决， 裁定国际冰联（IIHF）未能提供充分证据证明应将俄罗斯代表队排除在外，这为俄罗斯代表队重返2027年在德国举行的世界锦标赛铺平了道路。 国际体育仲裁法庭（CAS）证实了该仲裁员在被任命前曾自费出行的事实，并保证此次出行与本案审理无关；帕勒莫本人则称有关其存在偏见的指控毫无根据且具有侮辱性。

瑞士媒体《Inside Paradeplatz》报道了这一消息。

体育仲裁法庭（CAS）撤销了国际冰球联合会（IIHF）对俄罗斯球队参加2026–2027赛季各项赛事的禁令。 该禁令自2022年俄罗斯对乌克兰发动全面入侵后开始生效。IIHF对法院的裁决表示失望，但表示将遵守该裁决。 CAS解释称，该联合会未能就其对参赛者安全的担忧提供充分证据。

前加拿大冰球运动员韦恩·格雷茨基赞同加拿大政府拒绝向俄罗斯冰球运动员签发签证以参加世界青年冰球锦标赛的决定。 他认为，加拿大当局拒绝俄罗斯国家队参加本届赛事是正确的。

瑞典冰球协会表示，如果两队在加拿大举行的世界青年冰球锦标赛上相遇，他们将拒绝与俄罗斯队交手。U20男子组比赛将于12月26日在埃德蒙顿和雷德迪尔拉开帷幕。

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