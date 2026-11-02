英格兰队主教练史蒂夫·博思威克公布了参加Nations Championship的36人名单。据天空体育新闻报道，司克兰半卫亚历克斯·米切尔因在北安普顿对阵格洛斯特的比赛中遭遇腿筋受伤，未能入选。

名单包括20名前锋和16名后卫。球队将于11月2日在英格兰位于彭尼希尔公园的训练中心集合。11月8日，英格兰将在安联球场对阵澳大利亚，进行该赛事第四轮比赛。

米切尔的伤病

米切尔在北安普顿对阵格洛斯特的比赛进行21分钟后离场，北安普顿最终以28:14获胜。他被20岁的约翰尼·魏曼替换下场。有关这名橄榄球运动员伤情的更新预计将在稍后公布。

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在米切尔缺阵的情况下，司克兰半卫本·斯宾塞和哈里·兰德尔被征召入选。芬·史密斯也进入名单，尽管他缺席了球队在系列赛前进行的为期三天的训练营。

接下来的比赛

在对阵澳大利亚后，英格兰将于11月14日迎战日本，并于11月21日对阵新西兰。两场比赛都计划在安联球场举行。

博思威克表示，即将与南半球球队进行的比赛将具有特殊意义，因为这将是在2027年澳大利亚世界杯之前最后一次与这类对手交锋的机会。Nations Championship决赛周末将于11月27日至29日在特威肯纳姆举行。

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