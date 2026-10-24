马奎斯摔车后夺得澳大利亚大奖赛杆位——Channel NewsAsia

西班牙杜卡迪车手马克·马奎斯尽管在排位赛第二阶段初段摔车，仍夺得MotoGP澳大利亚大奖赛杆位。据Channel NewsAsia报道，澳大利亚菲利普岛大奖赛赛道的比赛在雨天和湿滑条件下进行。

排位赛中摔车

这位七届MotoGP冠军在第四个弯道失去前轮抓地力后摔车并冲上草地。马奎斯没有受伤，返回杜卡迪车库并更换了赛车。

随后，他以1分34.203秒跑出最快圈，并拿下本赛季第四个杆位。马奎斯表示，在犯错后，他努力保持专注，并重现自己在自由练习中对赛车的感觉。

发车位与冠军争夺

马克的弟弟、格雷西尼车队的亚历克斯·马奎斯在排位赛中获得第二名。LCR本田车队的法国车手约翰·扎尔科获得第三名；他通过了排位赛第一阶段，并利用了在多变天气条件下比赛的经验。

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效力于阿普利亚的积分榜领跑者、马奎斯的冠军争夺对手豪尔赫·马丁取得第四快成绩。他将在周六冲刺赛和周日正赛中均从第二排起步。

包括澳大利亚站在内，在赛季还剩五站时，马丁积355分，马奎斯积353分。马丁的队友马尔科·贝泽基在排位赛中位列第九，以309分在总积分榜排名第三。普拉马克车队的澳大利亚车手杰克·米勒在排位赛第一阶段最快。

周日的比赛将是MotoGP在菲利普岛举行的最后一场比赛。明年，澳大利亚大奖赛预计将移师阿德莱德的街道赛道。

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